Это даже не «девяностые»! Уголовники, вымогая у жителя Лиды деньги, прибили ножом руку к столу, а потом пытались выбросить его с 5 этажа

Трое уголовников объединились и едва не убили нового знакомого. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Криминальные разборки развернулись в райцентре на Гродненщине еще в августе 2020-го года. Подробности сообщил телеграм-канал пресс-службы МВД.

В Лиде вечером 11 августа трое уголовников пришли к знакомому и стали истязать его гостя. В гостях у лидчанина был 31-летний горожанин, криминалитеты в возрасте 33, 38 и 48 лет потребовали нового знакомого дать им деньги на «воровской общак». Но когда мужчина отказался «платить», то подвергся настоящим истязаниям.

Преступники сначала стали избивать его, потом пробили ножом прижатую к столу кисть, не унимаясь, попытались вытолкнуть его в окно квартиры на 5 этаже. В итоге они вывели раненого мужчину на улицу и потребовали, угрожая приставленным к горлу ножом, чтобы он на своей машине отвез их по делам. Они ездили по городу, пока в авто не закончилось топливо. После этого они вытолкнули заложника из его «Форд Мондео», отобрали смартфон и ключи от машины, и отставили так.

- Сотрудники управления ГУБОПиК МВД по Гродненской области задержали подозреваемых. Ими оказались трое неоднократно судимых жителей Лиды. СК дал правовую оценку их действиям, возбуждены уголовные дела за незаконное лишение свободы и угрозу убийством. Идет проверка фигурантов на причастность к другим преступлениям, - прокомментировали в МВД.

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