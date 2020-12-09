Соблюдение масочного режима каждый день проверяют специальные рейдовые группы

С 12 ноября ношение масок обязательно во всех общественных местах. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Санитарные службы мониторят, как соблюдается обязательный масочный режим в стране, который ввели в середине ноября. Похоже, соблюдается он не очень: нарушения есть почти на каждом десятом проверенном объекте, сообщает телеканал СТВ.

Проверки ежедневно выполняют специальные рейдовые группы. Примечательно, что самый маленький процент нарушений режима они выявили в школах, садах, вузах и других учреждениях образования. А чаще всего масочный режим не соблюдается в торговле и на предприятиях бытового обслуживания. Нарушения нашли на каждом третьем объекте.

Руководителям объектов, на которых не нашли людей в масках, выписывают немаленькие штрафы – до 13,5 тысяч рублей

За нарушение правил руководители предприятий уже привлечены к административной ответственности. Штраф немаленький – до 13,5 тысячи рублей (более 5 тысяч долларов), но о том, применяли ли к кому-то штрафы за отсутствие маски, неизвестно. Обычно предприятия отделывались рекомендациями и предписаниями.

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