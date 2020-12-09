Житель Глубокского района обманул «Лайф» и «МТС» более чем на 100 тысяч долларов

Наказание - 3,5 года исправительной колонии усиленного режима и штраф 2700 рублей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере возбудили против 37-летнего ипэшника из Глубокского района 1983 года рождения, сообщает прокуратура Витебской области.

С января 2016 года по февраль 2020-го индивидуальный предприниматель на территории Глубокого и Минска, Глубокского, Докшицкого и Минского районов набрал денег в долг у знакомых (насчитали 34 потерпевших), изначально не собираясь их возвращать. Кроме того, он набрал сотовых телефонов с рассрочкой платежа у ЗАО "БЕСТ" (оператор «Лайф») и СООО "МТС" на 277 тысяч рублей. Эти деньги он тоже не собирался возвращать.

В суде обвиняемый признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном, сообщает прокуратура. В итоге суд Глубокского района назначил ему 3,5 года исправительной колонии усиленного режима и штраф в размере 100 базовых величин (2700 рублей). Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда и материального ущерба. Приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.