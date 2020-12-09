Беларусбанк предупредил, что 10 декабря могут быть недоступны сервисы ЕРИП

Банк собирается провести работы по обновлению некоторых своих сервисных услуг в ЕРИП.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
О том, что некоторые сервисы Беларусбанка могут быть недоступны в ЕРИП утром четверга 10 декабря, проинформировало БелТА со ссылкой на пресс-службу финучреждения.
Это произойдет запланировано - банк намерен провести регламентные работы, обновив программное обеспечение компьютерных систем.
Сервисы могут быть не доступны с 7.30 до 9.00. В это время банк будет проводить сервисные работы по услугам ЕРИП на погашение кредита, пополнение счета и платежи в интернет-сервисах (играх, соцсетях и т. д.) - они будут недоступны.
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