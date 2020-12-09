«Очень рассчитываем на вашу помощь». Беларусь просит денег у Евразийского банка развития

Ранее банк выражал готовность помогать Беларуси для укрепления долговой устойчивости страны. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Правительство Беларуси рассчитывает, что ЕАБР увеличит финансирование страны, заявил председателю банка первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков. Об этом сообщает БелТА.

- Для нас ЕАБР сейчас очень важен с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, есть проблемы с фондированием внешнего финансирования. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь, - говорит Снопков.

Напомним, в октябре ЕАБР уже предоставлял Беларуси кредит на 500 млн долларов для «поддержки бюджета в условиях негативных последствий пандемии COVID-19». Часть этих денег должна пойти на погашение долга за поставленный российский газ. Кредит предоставили сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку.

СПРАВКА

Евразийский банк развития (ЕАБР) учрежден Россией и Казахстаном в январе 2006 года для развития и роста рыночной экономики государств-участников, расширения торговых связей. Государствами - участниками являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.