ЮНИСЕФ обеспокоен: 320 миллионов детей по всему миру не ходят в школы из-за коронавируса

В ЮНИСЕФ утверждают, что школы не являются "рассадниками коронавируса". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О том, что во время второй волны пандемии коронавируса около 320 миллионов детей по всему миру не посещают школы, проинформировал центр новостей ООН.

С начала ноября по декабрь эта цифра так возросла с 232 миллионов почти на 100 миллионов. В ЮНИСЕФ обеспокоены таким развитием событий, так как ко второй волне пандемии уже достаточно информации о том, какие меры принять для защиты детей от ковида, о роли школ в распространении заболевания и о том, что учреждения образования не являются «рассадником коронавирусной инфекции».

- Мы двигаемся в нежелательном направлении, - уверен Роберт Дженкинс, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Также представитель ЮНИСЕФ заметил, что очевидна тревожная тенденция - правительства стран в качестве первоочередной меры применяют именно закрытие школы (в некоторых случаях даже в рамках всей страны, а не от района к району), когда это должно быть крайней мерой.

- Это негативно сказывается на прогрессе обучения и на психологическом состоянии детей, - пояснил Дженкинс

При этом примерно треть всех детей по всему миру не имеют доступа к интернету, чтобы учиться дистанционно, поэтому они вовсе лишены возможности учиться. А также лишаются гарантированной социальной поддержки, школьных обедов, если речь идет о детях из бедных или неблагополучных семей.

- Недавнее исследование, проведенное в 191 стране, показало, что между распространением коронавируса и открытием школ нет никакой связи, - заявили в ЮНИСЕФ призвав правительства открыть школы вновь, принимая при этом необходимые меры предосторожности.

Напомним, в Беларуси школы не переводили на дистанционное обучение ни в первую, ни во вторую волну COVID-19. А в ноябре 2020 года министр образования Игорь Карпенко заявлял БелТА, что дистанционное обучение не может полностью заменить классно-урочную систему.

- Школа выполняет не только функцию передачи знаний, но еще и функцию социализации. И здесь очень важно общение в детском коллективе, в разновозрастных группах, педагогических коллективах, работа с родителями и так далее, - говорил он.

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