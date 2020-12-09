С 9 декабря в Минске подорожал проезд

О подорожании проезда власти сообщали неделю назад, но конкретную дату не называли. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске со среды, 9 декабря, подорожал проезд. Теперь талон на одну поездку в наземном общественном транспорте стоит 75 копеек, жетон на метро - 80 копеек. То есть талон и жетон стали дороже сразу на 10 копеек.

Старые талоны будут действительны еще 30 суток начиная с сегодняшнего дня (до 7 января включительно). Неиспользованные за это время талоны можно обменять на новые в киосках и кассах «Минсктранса», если доплатить за каждый сумму подорожания.

Напомним, о том, что проезд в общественном транспорте подорожает, Мингорисполком предупредил 2 декабря. Но дату тогда не назвал. Об изменении цены сообщили уже по факту.

Проездные также подорожали на 15%. Например, безлимитные проездные на 30 суток теперь стоят столько:

на один вид наземного транспорта: автобус, троллейбус или трамвай (кроме автобусов-экспресс) - 33,75 рубля; на автобус-экспресс - 40,5 рубля; на метро - 36 рублей;

на два вида транспорта: автобус - троллейбус - 45,04 рубля; автобус-экспресс + троллейбус или трамвай (+ автобус) - 49,54 рубля; метро - автобус (или троллейбус, трамвай) - 46,54 рубля;

на три вида транспорта: на наземные виды - 53,7 рубля; на метро и два наземных - 54,9 рубля; на метро и два наземных, включая автобус-экспресс, - 58,48 рубля;

на четыре вида транспорта - 61,76 рубля (было 53,66).

Остальные цены можно найти здесь.