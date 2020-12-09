ЧП на заводе в Минске: в помещении лифта нашли труп мужчины

Следственный комитет расследует смерть минского электромонтера. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

Смертельное происшествие случилось на территории Минского экспериментально-фурнитурного завода во вторник, 8 декабря. Подробности сообщили БелТА в пресс-службе МЧС.

Утром около 10.10 спасателям позвонили и сообщили, что произошел прорыв металлического троса механизма подъема-опускания кабины грузового лифта в трехэтажном здании производственного корпуса, в лифте застрял человек.

- Прибывшие по вызову сотрудники МЧС спасли из заблокированного и застрявшего между первым и вторым этажами лифта 51-летнюю кладовщицу завода. Она не пострадала, - прокомментировали в МЧС.

Однако в машинном помещении лифта спасатели обнаружили погибшего электромонтера по обслуживанию лифтов. Сейчас причины смерти 56-летнего мужчины устанавливаются. Расследование проводит СК.

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