Суд отказал журналистке Катерине Борисевич в смягчении меры пресечения

Фото Катерины Борисевич: tut.by

9 декабря суд Центрального района Минска рассмотрел на закрытом заседании жалобу защитника журналистки Tut.by Катерины Борисевич на заключение ее под стражу. Судья Татьяна Оковитая решила оставить жалобу без удовлетворения, сообщает портал Tut.by.

Защита просила изменить меру пресечения на другую, не связанную с заключением под стражу, так как Катерина одна воспитывает дочь. Гендиректор издания Людмила Чекина и адвокат Дмитрий Горячко направили в суд ходатайство о том, что готовы дать личное поручительство о том, что , находясь на свободе, Борисевич не будет препятствовать следствию.

Сколько журналистка пробудет в СИЗО, неизвестно - с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Катерину Борисевич задержали силовики 19 ноября в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 178 УК - разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия. Тяжкими последствиями Генпрокуратура назвала «повышение напряженности в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждение граждан к агрессии и противоправным действиям».

Напомним, журналистка опубликовала медицинскую справку о том, что в крови погибшего Романа Бондаренко не было алкоголя. Ранее «Комсомолка» также сообщала о том, что Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача Городской клинической больницы скорой медпомощи, которого подозревают в «разглашении врачебной тайны». Именно он предоставил данную медицинскую справку.