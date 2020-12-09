Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 декабря 2020 года: 1851 случай COVID-19 и 8 смертей за сутки

Рекорд был зафиксирован 5 декабря - плюс 1896 новых заражений за сутки. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В телеграм-канале Минздрава разместили очередную статистику по коронавирусу на 9 декабря. Прирост за сутки - 1851 новый случай. Напомним, предыдущий рекорд - 1896 новых случаев заражения - зафиксировали 5 декабря. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 152 453 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 2422 человека (почти на тысячу больше, чем 8 декабря).

Всего в Беларуси на 9 декабря коронавирусной инфекцией переболели 129 950 пациентов.

Увы, не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 8 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1230 пациентов.

В Минздраве сообщают, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 3 487 468 тестов. За последние сутки провели 25 715 тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«У нас очень много вызовов. Врачи будут ходить, пока ноги не отвалятся»: дневник болеющей минчанки.

Корреспондент «Комсомолки» рассказывает, как болела чем-то похожим на коронавирус и как выздоровел ее муж, у которого нашли антитела к COVID-19. А также как сейчас работают врачи и что говорят на горячих линиях. (подробности)

В Минске масочный режим. Могут ли людей без масок не пустить в метро и не обслужить в магазине?

Сотрудники столичной подземки очень надеются на сознательность своих пассажиров. (подробности)