В Нацаэропорту "Минск" усилили антиковидные меры

В Нацаэропорту "Минск" усилили меры по нераспространению коронавируса. Фото: tvr.by.

О том, что в Национальном аэропорту "Минск" были усилены защитные меры от COVID-19, проинформировал в среду, 9 декабря, телеграм-канал АТН.

Сообщается, что для борьбы с коронавирусом в аэропорту установили больше рециркуляторов воздуха, добавили автоматические и локтевые дезинфекторы для рук. Еще в Нацаэропорту были установлены аппараты торговли, в которых можно купить защитную маску и гель-антисептик.

Уточняется, что накануне поддержку Национальному аэропорту "Минск" оказал страновой офис ВОЗ в Беларуси. От региональной организации авиаперевозчику были переданы тепловизоры, средства индивидуальной и коллективной защиты.

Ранее пресс-служба Национального аэропорта сообщала о внедренных «антиковидных мерах». Так, здесь проводят визуальный скрининг прилетающих пассажиров, дополнительные санитарно-эпидемические мероприятия.

Еще в аэропорту ведут двойной медконтроль для прибывающих, осуществляют информирование пассажиров. Персонал санитарно-карантинных пунктов работает у бортов самолетов и в секторе прилета. В случае прибывания ковидных пассажиров разработана определенная схема их маршрутизации для снижения рисков распространения COVID-19.

К слову, на территории Нацаэропорта есть лаборатория, где тестируют на коронавирус методом ИХА (иммунохроматографического анализа).

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