Умер первый премьер-министр Беларуси Вячелав Кебич

Первый председатель Совета Министров Беларуси Вячеслав Кебич. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О смерти Вячелава Кебича знакомые бывшего премьр-министра сообщили изданию "Наша "Нiва" . Ему было 84 года. Сын Кебича также подтвердил, что 26 ноября отец заболел коронавирусом и находился в больнице.

Вячеслав Кебич - белорусский партийный, государственный и политический деятель, первый председатель Совета Министров Республики Беларусь с 1990 по 1994 год. Кандидат экономических наук. Родился 10 июня 1936 года в деревне Конюшевщина (Новогрудское воеводство, сейчас Першайский сельсовет, Воложинского района Минской области). С 1994 года был председателем Белорусского торгово-финансового союза. В 2008 году выпустил две книги - "Искушение властью : из жизни премьер-министра" и "Беловежский Гамбит".

Политик умер 9 декабря, а 8 декабря 1991 года он вместе со Станиславом Шушкевичем от имени Беларуси подписал Беловежское соглашение, с которым распался СССР.

Участвовал в первых президентских выборах в Беларуси в 1994 году. В первом туре голосования набрал 17,33% голосов избирателей или же 1 023 174 голосов, опередив Александра Лукашенко. По официальным данным ЦИК, во втором туре голосования Кебич набрал 14,17% голосов, уступив Лукашенко с 80,1 % голосов. После этого Вячеслав Кебич дважды избирался депутатом Палаты Представителей.

Год назад в интервью телеканалу ОНТ он назвал Горбачева предателем, а Лукашенко - единственным подходящим кандидатом в президенты на выборах-2020.

- Я только могу сказать о том, что никакой оппозиции у нас как таковой нет. Есть группа крикунов, которая даже то, что они говорят, они даже не понимают, что они говорят. И кандидатуры сегодня на должность президента Республики Беларусь, кроме Лукашенко, нет. Для того чтобы быть кандидатом в президенты, не значит сегодня заявить о том, что я хочу заявить. Должен предшествовать длительный подготовительный процесс становления личности в истории, чтобы личность увидели, - говорил тогда Кебич.

"Комсомолка" выражает свои соболезнования родным и знакомым Вячеслава Кебича.

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