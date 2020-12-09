В Мингорисполкоме пояснили, по какой причине отсутствовал госфлаг на флагштоке у Дворца Независимости

Стало известно, по какой причине отсутствовал госфлаг на флагштоке Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Мингорисполкоме пояснили, по какой причине 9 декабря на флагштоке у Дворца Независимости отсутствовал государственный флаг. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.

В Мингорисполкоме заявили, что ничего сверхъестественного не произошло. Все дело в том, что 9 декабря специалисты проверяли работу механического и электрического оборудования флагштока в рамках технического обслуживания.

- Данные работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком. После их проведения госфлаг вернули на прежнее место, - написано в сообщении.

Напомним, что утром 9 декабря в различных телеграм-каналах появилась информация о том, что с флагштока, который установлен на площади Государственного Флага упал на землю красно-зеленый флаг.

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