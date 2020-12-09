Караник поручил взять на контроль всех безработных в Гродненской области

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Базы данных безработных появятся во всех районах Гродненской области. Такое поручение дал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщается на сайте облисполкома.
- Нужно максимально оперативно во всех районах составить базу данных тех, кто нетрудоустроен, и работать с ней, - заявил он во время совещания по охране правопорядка, защите населения от ЧС, профилактике ДТП.
Караник рассказал, как и где будут искать безработных, а также что с ними будут делать дальше.
- Тех, кто занят в теневом бизнесе, - вывести на прозрачную экономическую деятельность. К взаимодействию с выпивающими и ведущими асоциальный образ жизни подключать психологов и наркологическую службу, - пояснил глава Гродненского облисполкома.
Напомним, что ранее Александр Лукашенко на совещании по экономике 7 декабря дал поручение чиновникам оперативно трудоустроить безработных и заставить их работать.
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