Караник поручил взять на контроль всех безработных в Гродненской области

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Базы данных безработных появятся во всех районах Гродненской области. Такое поручение дал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщается на сайте облисполкома.

- Нужно максимально оперативно во всех районах составить базу данных тех, кто нетрудоустроен, и работать с ней, - заявил он во время совещания по охране правопорядка, защите населения от ЧС, профилактике ДТП.

Караник рассказал, как и где будут искать безработных, а также что с ними будут делать дальше.

- Тех, кто занят в теневом бизнесе, - вывести на прозрачную экономическую деятельность. К взаимодействию с выпивающими и ведущими асоциальный образ жизни подключать психологов и наркологическую службу, - пояснил глава Гродненского облисполкома.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко на совещании по экономике 7 декабря дал поручение чиновникам оперативно трудоустроить безработных и заставить их работать.

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