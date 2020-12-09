Причина смерти первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича - коронавирус

Первый премьер-министр Беларуси Кебич умер от коронавируса Фото: Павел МАРТИНЧИК

В среду, 9 декабря, стало известно о том, что скончался первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич. Ему было 84 года.

Кебич скончался от коронавируса. Он с 26 ноября находился в больнице. Об этом «Нашай Нiве» сообщил его сын.

Информации о том, когда будет церемония прощания и похороны, пока нет.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и знакомым Вячеслава Кебича.

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