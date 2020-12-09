Стало известно, какие фильмы, сериалы и ТВ-шоу чаще всего искали в Google белорусы в 2020 году

Наибольшей популярностью у жителей Беларуси пользуются российские и иностранные фильмы и сериалы. Фото: pixabay

Названы самые популярные запросы белорусов в 2020 году в поисковой системе Google. Рейтинг опубликован на сайте Google Trends.

Так, из фильмов чаще всего в уходящем году пользователи из нашей страны искали российскую комедию «Холоп», из сериалов - «Игру на выживание», из телевизионных шоу - «Битву экстрасенсов».

В целом наибольшей популярностью у жителей Беларуси пользуются российские и иностранные фильмы и сериалы. В частности, в этой категории на первом месте по запросам именно российские проекты.

В топ-5 фильмов, которые белорусы искали чаще всего кроме «Холопа» вошли также «Холодное сердце 2», «После. Глава 2», «Джентльмены» и «Лед 2».

В пятерке самых частых запросов, касающихся сериалов кроме «Игры на выживание» также были «Крепостная», «Ведьмак», «Бумажный дом» и «Содержанки».

Среди ТВ-шоу белорусы чаще всего искали в Google кроме «Битвы экстрасенсов» «Славянский базар - 2020», церемонию вручения «Оскара-2020», «Евровидение-2020» и «Пацанки. Сезон 5».

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