Глава Международной федерации хоккея: "Наша цель - провести чемпионат мира 2021 года в Беларуси!"

Глава Международной федерации хоккея вновь высказался о проведении ЧМ-2021. Фото: ТАСС

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель вновь высказался о проведении ЧМ в 2021 году. Он заявил, что цель IIHF - провести чемпионат мира по хоккею 2021 года именно в Беларуси. Его слова приводит агентство ТАСС.

- Мы продолжаем пристально следить за ситуацией. Наша цель - провести ЧМ-2021 в Беларуси. Это нужно сделать в первую очередь ради болельщиков, которые заслуживают этого. Мы не должны находиться под давлением политики и быть заложниками политических игр, - заявил Фазель.

Он добавил, что рано или поздно придет время, когда нужно будет принять финальное решение: переносить турнир или нет.

- Хочу еще раз сказать, что наша цель - поехать в Беларусь. В скором времени нам нужно будет принять окончательное решение: переносить турнир или нет. Но я надеюсь, что ситуация успокоится и белорусские власти найдут выход. У нас также запланированы поездки в Беларусь, чтобы пообщаться с людьми. И мы это обязательно сделаем, - подчеркнул Фазель.

Напомним, что глава Международной федерации хоккея Рене Фазель должен был прилететь в Минск 8 декабря. У него планировалась встреча с Александром Лукашенко, на которой должны были обсудить ЧМ-2021 года и ситуацию вокруг главы ФХБ Дмитрия Баскова. Но визит отменили из-за того, что у Фазеля был положительный тест на COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Международной федерации хоккея пока отложили решение о судьбе чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Минске и Риге.

На заседании в Цюрихе обсуждались возникшая политическая ситуация и распространение коронавируса в Беларуси. (подробности)

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков высказался об обвинениях в его адрес.

Он добавил, что его пытаются обвинить в том, к чему он никакого отношения не имеет. (подробности)