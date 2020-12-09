Генпрокуратура Литвы завела первое уголовное дело по факту пыток в Беларуси

Директор цветочного магазина уехал с семьей из Беларуси на реабилитацию. Фото: скриншот с видео

Досудебное расследование по факту насилия в отношении гражданина Беларуси Максима Хорошина начала Генеральная прокуратура Литвы, также она возбудила уголовное дело. Об этом сообщил официальный телеграм-канал экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

- Максим подвергся пыткам в Минске, вынужден был покинуть Беларусь и сейчас находится в Литве. 30 ноября от имени офиса Светланы Тихановской адвокат Гедрюс Данелюс подал заявление с просьбой расследовать дело Хорошина. Генпрокуратура Литвы проверила материалы и согласилась, что их достаточно для полноценного уголовного преследования, - сказано в сообщении.

Советник Тихановской Александр Добровольский назвал эту новость серьезным шагом к справедливости.

- Мы уже готовим заявления и доказательства по новым делам. Важно помнить: все, кто прошел через насилие со стороны режима, может подавать доказательства в Единую книгу регистрации преступлений (https://ekrp.org/) (доступ через VPN). Материалы проверки, которые юристы составляют из базы ЕКРП, смогут стать поводом для новых обвинений по универсальной юрисдикции, - сказал он, добавив, что время безнаказанности для тех, кто репрессирует мирных белорусов, истекло, поэтому каждый из них сейчас может попасть в списки Интерпола.

Напомним, что Максим Хорошин - владелец цветочного магазина в Минске - был жестко задержан силовиками на двух машинах (их было минимум восемь человек). Позже в интернете появилось видео, на котором Максима выводили из РУВД к машине скорой помощи. Мужчина с трудом передвигался, был в состоянии шока и не мог говорить.

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