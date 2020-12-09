Песков прокомментировал санкции МОК в отношении Александра Лукашенко

Кремль прокомментировал санкции МОК в отношении Лукашенко. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал санкции Международного олимпийского комитета в отношении главы НОК Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает агентство «РИА-Новости».

- Мы очень сожалением в связи с данным решением МОК в отношении Александра Лукашенко. Хотел бы подчеркнуть, что мы очень дорожим нашими отношениями с Беларусью, которые являются многогранными и включают в себя и сотрудничество в области спорта, - заявил Песков.

Он подчеркнул, что Александр Лукашенко является законным президентом Республики Беларуси и главой Наднационального олимпийского комитета.

Александр Лукашенко, посещая Столбцовскую центральную районную больницу 8 декабря, прокомментировал решение МОК и заявил, что 25 лет не посещал их мероприятия - переживет и дальше. Он также надеялся на поддержку России.

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