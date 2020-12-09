МВД приглашает белорусов участвовать в конкурсе на лучшие фото и видео о работе милиции

В МВД объявили конкурс на лучшее фото и видео. Фото: pixabay

Министерство внутренних дел Беларуси объявило конкурс на лучшую фото- и видеоработу, посвященную деятельности милиции. Об этом сообщается на сайте министерства.

Конкурс называется «В объективе», стартует 10 декабря.

- Если вам интересна работа белорусской милиции, вы снимаете на камеру и знаете, как превратить обычный фотоснимок в произведение искусства, приглашаем вас принять участие в творческом конкурсе! - говорится в сообщении.

Таким способом в МВД рассчитывают привлечь внимание к истории и традициям органов внутренних дел, а также сформировать объективное восприятие обществом работы милиционеров и военнослужащих внутренних войск (ВВ).

Участвовать могут все желающие, достигшие 14 лет. Победителей выберут в шести номинациях. К примеру, в номинации «За мирную Беларусь!» выберут лучшие работы, отражающие деятельность органов внутренних дел и внутренних войск по поддержанию мира, безопасности и спокойствия в стране. Номинация «Путь к звездам» - для тех работ, которые рассказывают о желании молодых людей пойти служить в ОВД.

Работы и заявки можно отправить до 25 января 2021 года по адресу uios@mvd.gov.by. Оформлять письма можно в произвольной форме с данными об участнике (Ф.И.О., почтовый и электронный адреса, телефон, краткое описание работы и название номинации).

Все условия конкурса можно узнать на сайте МВД.

Тем временем Генпрокуратура Литвы возбудила первое уголовное дело по факту пыток в Беларуси. Она начала досудебное расследование по факту насилия в отношении гражданина Беларуси Максима Хорошина, которого в октябре этого года жестко задержали силовики. Из РУВД его вывели к машине скорой помощи, он едва шел, был в состоянии шока и не мог говорить.

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