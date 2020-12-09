Когда Беларуси потеплеет и как будем встречать 2021 год: погода в декабре и на праздник

В Новый год-2021 есть все шансы любоваться сугробами только на картинках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

За последнюю неделю белорусы лишь несколько раз видели солнце. И 10 декабря мы его тоже вряд ли увидим: по республике ожидается увеличение облачности. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем по юго-западной части может пройти снег, мокрый снег, а по югу - и вовсе дожди. Об этом сообщает Белгидрометцентр.

Днем по Брестской и Гомельской областям гололед. Ветер не холодный, но местами порывистый. Температура ночью от -2°С по юго-западу до -10°С по востоку страны, днем ожидается от 0 до -6°С.

Никакого ощущения приближающегося праздника с такой погодой нет, может, хоть к Новому году ждать белоснежных сугробов? Синоптики Белгидромета долгосрочных прогнозов не дают, поэтому «Комсомолка» спросила о предстоящей зиме этнолога Елену Довнар-Запольскую.

- Один из народных способов определить, какой будет зима - посмотреть на рябину. Если ягод на этих деревьях много, значит, нужно готовиться к морозам, а если нет - то зима будет теплая. В этом году рябина у нас совсем хилая, - говорит этнолог. - Обратите внимание еще и на то, что деревья до сих пор стоят в одежке, а это значит, что холода, скорее всего, наступят нескоро. Судя по тому, какая погода была на Покрова и в день Казанской Божией Матери, зима в этом году, скорее всего, будет европейская, с оттепелями. Если будет снежок, то мокрый. Скорее всего, снег и сугробы мы будем смотреть только по телевизору на Новый год, - предсказывала она

Тем временем на сайте gismeteo.by уже есть предварительный прогноз погоды на 31 декабря 2020 года: дождь, пасмурно и от 2 до 4°С. А 1 января 2021 года ожидается от -3°С ночью до +4°С днем, тоже пасмурно. Снега не хватит, чтобы слепить снеговика - всего 4 мм за сутки.

Новый год - 2020 белорусы встретили с не очень приветливой погодой: днем было +5°С, а к ночи все растаявшее днем примерзло при -4°С. Сюда же можно добавить порывы ветра до 17 км/ч. Впрочем, примерно такая же погода продолжается уже 13-й Новый год подряд. Самыми холодными был Новый год - 2016, когда температура днем опустилась чуть ниже нуля, а ночью ударил мороз до -27°С.

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