В Оршанском районе 39-летний мужчина поджег две хозпостройки из ревности к жене

В Оршанском районе мужчина поджег две хозпостройки из ревности к жене. Фото: СК

В Оршанском районе 39-летний мужчина поджег две хозяйственные постройки из ревности к своей жене. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

- В субботу, 5 декабря, в одной из деревень Оршанского района 39-летний мужчина распивал алкогольные напитки вместе со своей женой в разных компаниях. Когда супруга ушла к своему бывшему мужу, то мужчина отправился за ней. Он начал стучать в двери и окно, но бывший супруг женщины отказался открывать дверь. Тогда 39-летний мужчина принял решение поджечь хозпостройки, которые находились на территории. Он скрылся с места случившегося, - пояснили в СК.

В ведомстве также добавили, что когда бывший супруг увидел пожар, то сразу же позвонил в МЧС и милицию.

Мужчину, который поджег хозпостройки, задержали. Во время допроса он рассказал, что причина поступка - ревность к жене. Ему предъявили обвинение. Мужчина заключен под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Это даже не девяностые! Уголовники, вымогая у жителя Лиды деньги, прибили ножом руку к столу, а потом пытались выбросить его с 5-го этажа.

Мужчин задержали, идет следствие, возбуждены уголовные дела. Правоохранители думают, что эта компания может быть причастна и к другим преступлениям. (подробности)

«Леша пытался убежать». В Полоцком районе парня вывезли в лес и заставили копать могилу.

Один из подозреваемых задержан, возбуждено уголовное дело за похищение человека. (подробности)