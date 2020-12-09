«Мяукал со дна»: в Дятловском районе из 20-метрового колодца спасли котенка

Спасатели достали из колодца упавшего туда котенка. Фото: МЧС

Котенок провалился в глубокий колодец в Дятловском районе, его достали спасатели. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Эта история произошла в деревне Старина. Спасатели 8 декабря получили сообщение о том, что котенок провалился в колодец и не может вылезти из него. Звонил местный житель, который услышал мяуканье со дна, когда подошел утром набрать воды в колодце.

Мужчина посветил фонарем и увидел котенка. Он сразу же откачал воду насосом, чтобы малыш не захлебнулся. Глубина колодца 20 метров, воды в нем было около полуметра.

- Несмотря на то, что спасение животных не входит в прямые обязанности подразделений МЧС, спасатели направились по указанному адресу. На подворье установили треногу, при помощи лебедки опустили бойца вниз и успешно эвакуировали котенка, - рассказали подробности в МЧС.

Когда котенка достали, мужчина решил оставить его себе, отогрел и накормил.

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