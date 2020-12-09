Курсы валют в Беларуси на 9 декабря: евро и доллар на торгах снова подешевели

Курсы валют в Беларуси на 9 декабря Фото: Инна КОРСАК

В среду, 9 декабря, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли торги. Евро и доллар снова подешевели, а российский рубль подорожал. Данная информация была размещена на сайте БВФБ.

Евро снизился на 0,004 и теперь стоит 3,0928 белорусского рубля.

Доллар подешевел на 0,009 и теперь стоит 2,5482 белорусского рубля.

Российский рубль подорожал на 0,0033 и теперь стоит 3,4775 белорусского рубля.

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