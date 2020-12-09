Дефицит бюджета Беларуси в 2020 году составит 2,6 млрд рублей. Это в 2,6 раза больше, чем ожидалось

Бюджет 2020 года впервые в истории Беларуси планировался с дефицитом в 995 млн рублей, но в итоге дошел до 2,6 млрд. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Дефицит республиканского бюджета по итогам года ожидается около 2,6 млрд рублей, заявила 9 декабря замминистра финансов Елена Печень.

- Если говорить о текущем годе, мы ожидаем выполнение всех наших социальных обязательств перед гражданами. Все долговые обязательства будут исполнены своевременно и в полном объеме. По предварительным прогнозам, дефицит республиканского бюджета не превысит 2% ВВП и составит порядка 2,6 млрд рублей. При этом в нынешнем году были изысканы существенные бюджетные средства на борьбу с пандемией. В частности, прямых расходов бюджета на сегодня осуществлено на сумму 450 млн рублей. Также была оказана поддержка реальному сектору экономики, - передает ее слова БелТА.

Напомним, бюджет 2020 года впервые в истории страны планировался с дефицитом в 995 млн рублей, в основном из-за налогового маневра с нефтью.

- Профицит был все предыдущие годы, сейчас впервые - дефицит. Но мы знаем, почему так. В том числе повлияли потери от налогового маневра, сумма убытков вам известна. Но сегодня это не такой большой дефицит. Главное, что социальные расходы у нас не сокращаются, параметры на 2020 год мы должны выполнить, - рассказала «Комсомолке» в октябре 2019-го года председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

Но затем случилась история с грязной нефтью из России, пришла пандемия коронавируса и поствыборные волнения в Беларуси. В итоге дефицит бюджета несколько раз пересчитывали, и к концу года он вырос в 2,5 раза.