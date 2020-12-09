«У него был бейдж!» Мужчина притворился мерчендайзером и вынес из магазина коробку семги

Бейдж есть, ведет себя уверенно - чем не мерчендайзер? А он рыбу украл! Фото: СК.

Двенадцать упаковок семги открыто вынес мужчина из одного из минских магазинов. Воришку никто не остановил: на его груди красовался бейдж, действовал мужчина уверенно и ничуть не таился.

Эта история произошла еще в сентябре, рассказали в Следственном комитете. Мужчина зашел в магазин, сложил в коробку 12 упаковок филе семги и унес. При этом вор выдал себя за мерчендайзера.

Выйдя из магазина, мужчина скрылся. Как позже выяснилось, он быстро распродал рыбу случайным прохожим по чрезвычайно низкой цене. Правоохранительные органы сработали тоже быстро - вора задержали в кратчайшие сроки.

- Оказалось, что мужчина действительно работал мерчендайзером, но в другом супермаркете, - рассказали в СК. - У него был соответствующий бейдж, он знал все особенности данной профессии.

Лжемерчендайзеру предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205 (кража) УК РБ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина возместил ущерб. Вскоре его ждет суд.

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