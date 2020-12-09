«Мне стыдно, что я одной крови с тобой». Родная сестра рэпера Сереги обвинила его в насилии

Фото: соцсети Алены Перший.

На своей странице в Instagram младшая сестра белорусского рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) опубликовала большой пост, в котом рассказала, как брат физически и морально ее подавлял. Поделиться своей историей Алена Перший решила только тогда, как о насилии рэпера рассказала его бывшая жена, которая сейчас ведет с ним суды из-за детей.

- Я люблю Полину, она всегда была мне как сестра и всегда была хорошеи мамои . То что делает Сергеи Пархоменко - отвратительно и ужасно. Уверена, эти мальчишки уже приобрели огромную травму, испытав все это. Уверена, что Сергеи Пархоменко получит по заслугам. Уверена, что Марк и Платон будут с мамой, - пишет она.

Сейчас девушка прорабатывает свои детские травмы с психотерапевтом.

- Я помню, как мой старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто попросила его купить поесть, будучи танцовщицей в его группе, — пишет она на своей странице в соцсети.

Девушка пишет, что простила Сергею старые обиды, но надеется, что брат прозреет.

- Мне стыдно, что я однои крови с тобои . Я прощаю тебя за все и мне жаль тебя, именно потому, что ты так или иначе останешься один. А ведь я знаю как никто, что ты не умеешь быть один. Именно потому, что у тебя нет ничего, и ты каждыи раз заполняешь пустоту другими, меняя их словно потрепавшиеся перчатки. Я верю, что настанет день, и ты все-таки осилишь, пои ме шь, прозреешь и приде шь к нам, ко всем тем, кому ты сделал больно. Но мы - не ты, мы простим тебя, - написала она.

В свою очередь жена автора "Черного бумера" Полина репостнула публикацию Алены и поблагодарила ее за поддержку и пообещала, что останется ее “названной сестрой” навсегда.