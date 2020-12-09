СК проводит проверку по факту гибели работника в помещении лифта на одном из заводов Минска. Фото: СК

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели работника в помещении лифта на одном из заводов Минска. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.

- Во вторник, 8 декабря, в машинном помещении главного производственного корпуса «Минского экспериментально-фурнитурного завода», который находится на улице Старовиленской, обнаружили тело 56-летнего работника. Он занимался обслуживанием лифтов. По предварительной информации, произошел обрыв металлического троса кабины грузового лифта. После этого кабина застряла между 1 и 2 этажами, - пояснили в СК.

И добавили, что следователи осмотрели место случившегося, опросили очевидцев и сотрудников завода. Также была изъята документация по охране труда и технике безопасности.

СК проводит проверку по факту гибели работника в помещении лифта на одном из заводов Минска. Фото: СК

В СК рассказали, что будут проведены проверочные мероприятия, которые позволят установить точную причину, по которой произошла гибель электромонтера.

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