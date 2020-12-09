Медики назвали длительные симптомы коронавируса

У некоторых людей эти признаки коронавируса не исчезают очень долго. Фото: pexels

Некоторые симптомы коронавируса могут сохраняться у больных довольно долгое время (более полутора месяцев). К такому выводу пришли врачи из Швейцарии в ходе недавнего исследования.

Результаты их работы опубликованы журнале Annals of Internal Medicine.

В частности, долгое время у пациентов сохраняются такие симптомы COVID-19, как кашель, усталость, потеря обонянияи вкуса, а также одышка.

Причем у некоторых людей эти признаки коронавируса не исчезают необычайно долго, обычно это наблюдается у тех, кто болеет в легкой форме и лечится дома. Врачи называют это явление «длительный коронавирус».

Медики во время исследования обзванивали пациентов, которые лечились дома, и узнавали об их самочувствии. Они изучили данные 669 человек, без явных факторов риска, которые могли бы привести к осложнениям в результате COVID-19. Средний возраст пациентов – 43 года.

Врачи полагали, что эта группа больных выздоровеет быстро, однако спустя шесть недель после выявления у них коронавируса, примерно у трети пациентов наблюдались один или несколько симптомов с COVID-19: усталость – у 14%, потеря вкуса или вкуса и запаха – у 12%, одышка – у 9%, кашель – у 6%, голова периодически болела у 3%.

Также исследователи сообщили, что у больных коронавирусом, кроме физической боли, было еще и беспокойство по поводу того, когда признаки инфекции исчезнут. Врачи в настоящее время не могут дать точного ответа на этот вопрос, поскольку вирус недостаточно изучен.

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