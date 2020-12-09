Решил проверить крепость льда перед зимней рыбалкой: в Островецком районе спасли 65-летнего мужчину, который провалился под лед

в Островецком районе спасли 65-летнего мужчину, который провалился под лед. Фото: Гродненское областное управление МЧС

В Островецком районе очевидцы спасли 65-летнего мужчину, который провалился под лед. Под водой он находился около 15-ти минут. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

- Информация о том, что на реке Малька тонет человек, поступила в МЧС во вторник, 8 декабря. Спасатели оперативно приехали на место случившегося. Но к их приезду очевидцы уже смогли достать мужчину. Все дело в том, что мимо проезжали председатель и двое сотрудников сельхозпредприятия, которые заметили тонущего мужчину и бросили ему веревку, - пояснили в ведомстве.

В Гродненском областном управлении МЧС добавили, что удалось установить, что мужчина вышел на лед, чтобы проверить его крепость перед тем, как рыбачить. В итоге он провалился и провел в воде около 15 минут.

Мужчину доставили в больницу с переохлаждением.

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