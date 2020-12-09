«Постигла участь честного белоруса, который не молчит». Чемпиона мира по самбо Степана Попова уволили

Чемпион мира и Европы по самбо, золотой медалист Европейских игр Степан Попов разместил на своей странице в Instagram фотографию уведомления о том, что с ним не продлевают контракт. С 1 января 2021 года он будет уволен из центра олимпийской подготовки «Стайки».

Он дополнил это большим комментарием под фото, публикуем его отрывки:

«Вот и меня постигла участь честного белоруса, который не молчит! Еще несколько месяцев назад для чиновников из министерства я был чуть ли не идеалом спортсмена. Меня удостоили чести пронести огонь Европейских игр на главной сцене Минска… Различные награды и мероприятия… Были планы, касающиеся развития спорта в Беларуси. Но так сложилось, что после всех этих ужасных событий в нашей стране меня сразу попытались сделать предателем своего вида спорта и команды. А потом эти же чиновники поливали грязью в прессе, пытались унизить мою честь и достоинство, прессовали в кабинете собственного зала. А некоторые, как мне казалось, друзья по команде открыто в лицо мне говорили, что из-за таких, как я, у них будут проблемы. Проверки тренировок, снижение зарплат, а вообще для самбо как вида спорта это чуть ли не приговор. Попытки повесить на меня ярлыки: что я придумал себе что-то очень сладкое, что мне кто-то что-то пообещал и поэтому мне на всех наплевать. Хотя недавно почти каждый из них показывал у себя в соцсетях и открыто говорил, что не могут поверить в такие ужасы: про этот обман в 80%, про насилие, почти все были в шоке. Но когда коснулось дела быть честными самим с собой, то таких ребят в нашей сборной оказалось немного. Но хорошо, что они есть, и я это очень ценю, - пишет Степан Попов.

Написал он и свое мнение о провластном письме белорусских спортсменов:

— Оно ничего не даст, кроме потери ценного авторитета подписантов и внесения раздора в ряды спортсменов. Обсуждать подписантов не буду. Рад, что в принципе никого из неожиданных для себя я там не обнаружил, - говорит спортсмен.