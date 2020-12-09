Мощная магнитная буря обрушится на Землю в ночь на 10 декабря

Магнитные бури представляют наибольшую опасность для спутников. Фото: pixabay

Геомагнитная буря накроет нашу планету в ночь на 10 декабря.

Это связано с тем, что на Солнце произошла мощная вспышка, последствия которой будут ощущаться на Земле 10 - 11 декабря. Об этом сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследовании США.

Магнитные бури представляют наибольшую опасность для спутников, поскольку солнечная радиация может повредить их системы. В результате могут появиться сбои в коммуникациях.

Влияние магнитных бурь ощущают на себе и метеочувствительные люди. У них могут возникнуть слабость и усталость, а также сильные головные боли.

Специалисты советуют им уменьшить физические нагрузки в эти дни и не поддаваться стрессу.

Кроме того, магнитные бури обычно вызывают на Земле такое красивое природное явление, как полярное сияние. Его смогут увидеть жители России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге.

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