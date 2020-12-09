В Министерстве финансов рассказали, что в 2021 году планируется выделить 50 миллионов на закупку вакцины от COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Министерстве финансов рассказали, что в 2021 году планируется выделить 50 миллионов на закупку вакцины от COVID-19. Об этом сообщает БелТА.

- Хотелось бы отметить, что уже в 2020 году на противодействие коронавирусной инфекции было направлено около 500 миллионов прямых выплат. И в 2021 году предусмотрено выделение 50 миллионов рублей на приобретение двух миллионов доз вакцины от COVID-19, - заявила начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Татьяна Астрейко.

По ее словам, стоимость лечения одного пациента от коронавируса зависит от степени тяжести болезни.

- Стоимость лечения может составлять от 300 до 3300 рублей. Все зависит от степени тяжести коронавирусной инфекции. Если взять и сравнить, то закупка вакцины в расчете на одного человека обходится в 30 рублей. Исходя из этого, мы сможем не только сформировать коллективный иммунитет, но и значительно сэкономить средства для того, чтобы направить их на оснащение системы здравоохранения, - подчеркнула Астрейко.

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