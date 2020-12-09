В Гомеле за протесты оштрафовали пенсионерку в канун ее 73-летия Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле 9 декабря осудили 72-летнюю Еву Быковскую по административной статье за участие в несанкционированном массовом мероприятии. 10 декабря пенсионерка отмечает день рождения.

Ее задержали еще 25 октября во время воскресных акций протеста. Посадили в автозак, затем - в «стакан» в милицейском авто, доставили в РОВД, провели личный обыск и наложили арест на мобильный телефон, рассказывала «КП» Ева Романовна. Она говорила, что «в жизни не слышала столько ругательств в свой адрес, как от сотрудника ОМОН», который вел себя агрессивно и по-хамски:

- Называл меня при всех дочерью полицая, хотя мы не знакомы, и на самом деле мой отец прошел всю войну, дошел до Берлина!

Эту же историю пенсионерка хотела рассказать в суде, но ее прервали: не относится к материалам дела.

Раньше Еву Романовну уже пытались судить, но пришлось отправить материал на доработку. И в милиции доработали: вместо слово «митинг», которого не было, написали «шествие».

- Но и шествия никакого не было! - возмутилась в суде пенсионерка. - Люди гуляли, как обычно, я шла в парк, и вдруг какие-то в черном перекрыли дорогу, стали тащить на моих глазах какого-то парнишку. Я закричала: «Он же ничего не сделал, за что вы его забираете!» Вернулись и забрали меня.

Гомельчанке присудили штраф в три базовые величины - это 81 рубль. Телефон ей не вернут, пока она не заплатит штраф.