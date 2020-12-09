Мархель останется работать со сборной Беларуси по футболу до конца 2021 года

Михаил Мархель. Фото: abff.by

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель останется руководить командой до конца 2021 года. Такое решение принято 9 декабря на заседании исполкома Белорусской федерации футбола, сообщается на сайте организации.

Мархель выступил с докладом в заключительной части этого мероприятия, в итоге исполком решил продолжить работу с ним по действующему контракту, который рассчитан до конца будущего года.

Ранее портал Tribuna.com сообщал, что Вадим Скрипченко мог бы сменить Мархеля на посту главного тренера. Он даже встретился с руководством АБФФ, но с Мархелем решили не расставаться.

Добавим, что национальная команда во главе с этим специалистом не пробилась на чемпионат Европы, уступив в полуфинале квалификации Грузии (0:1). Кроме того, сборная Беларуси не попала в дивизион В Лиги наций, потерпев поражение в решающем поединке от футболистов Албании.

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В прошлом году он нес огонь на Европейских играх (подробности).