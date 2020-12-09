В дни новогодних праздников в Беларуси пройдут около 160 ярмарок Фото: Инна КОРСАК

В дни новогодних праздников в Беларуси пройдет около 160 ярмарок. На мероприятиях будут соблюдаться все меры по профилактике COVID-19. Об этом сообщили в БелТА.

- В Минске, а также в регионах Беларуси на данный момент идет активная подготовка к проведению новогодних и рождественских ярмарок. Их запланировано около 160. При проведении мероприятий будут соблюдены все меры по профилактике COVID-19. Если же ситуация с коронавирусом в Беларуси изменится, то возможны изменения в формате проведения ярмарок, а также в их количестве, - пояснил начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало.

Он добавил, что в предпраздничные дни в Беларуси будет продлен режим работы торговых объектов, объектов сферы услуг, а также общественного питания.

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