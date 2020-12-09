Уволен директор Несвижского замка Сергей Климов

В августе работники музея поддержали мирные акции против насилия и выступили за честные выборы. Фото: соцсети.

Директора Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» Сергея Климова уволили с должности.

- В Министерстве культуры попросили написать заявление по собственному желанию, но я отказался. Поэтому нашли статью в Трудовом кодексе, - комментирует теперь уже бывший руководитель порталу tut.by.

Сергей Климов возглавлял музей десять лет. В декабре с ним досрочно разорвали трудовой договор по статье 259 Трудового кодекса (по решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа). К слову, по этой же статье увольняли директора Купаловского театра Павла Латушко.

Напомним, к акциям протестов работники музея присоединились 14 августа. Мирная акция солидарности прошла во Дворце Радзивиллов. А вскоре, 17 августа, на замковом шпиле начал реять бело-красно-белый флаг.