Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом

Врач посоветовал усилить вентиляцию в транспорте, чтобы снизить риск заражения COVID-19. Фото: pexels

Самый высокий риск подхватить коронавирус возникает в закрытых помещениях, поскольку там концентрация вируса очень высокая. Об этом рассказал врач-иммунолог, специалист по опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Уменьшить вероятность заражения можно, если регулярно проветривать помещения и общественный транспорт, а также увеличив мощность вентиляции.

- В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте, – считает медик, его слова приводит радио Sputnik.

Иммунолог обратил внимание на то, что есть «сверхраспространители» вируса, у которых нет симптомов болезни, но они выделяют большое количество коронавируса в окружающую среду.

В связи с этим Жемчугов посоветовал и дома, и в офисе устраивать проветривания как можно чаще. Также важно делать влажную уборку. Это поможет уменьшить концентрацию вируса в помещении.

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