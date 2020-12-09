За бело-красно-белую штору жителю ЖК «Магистр» выписали штраф в 710 рублей

Раньше штрафам и арестам подвергались те, кто вывешивал бчб-флаг снаружи, а теперь достаточно и штор в квартире "не того цвета". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 8 декабря силовики ходили по ЖК «Магистр» в Минске и напрашивались в гости к тем, у кого в окнах висели любые белые и красные атрибуты. В итоге инспектирования задержали и увезли в Первомайское РУВД одного из жителей дома, у которого в окне висела бело-красно-белая шторка.

По рассказу жены задержанного, 8 декабря семья ждала гостей, но в дверь позвонили люди, которые представились сотрудниками МВД. Дверного глазка в квартире нет, ситуация в стране неспокойная, и пара не стала открывать непрошенным гостям дверь.

— Стояли долго, оборвали звонок. В итоге выключили в квартире электричество. Нам пришлось позвонить на «102» и спросить, точно ли это их ребята. В итоге к ним приехало подкрепление: за дверью послышалось «мы по вызову». Тогда мы и открыли двери. Трое или четверо в милицейской форме, один (он представился товарищем Щеткиным из Первомайского РУВД) — в штатском. Он начал вменять нам пикет. Мы смотрели на него круглыми глазами: висит штора, какой пикет? Никого не должно касаться, какого цвета наша штора, — рассказала порталу Onliner женщина.

А сегодня суд за эту шторку назначил мужчине штраф в 30 базовых величин (710 рублей).

— Дали 30 базовых штрафа и обязали «сменить штору», — подытожила женщина.