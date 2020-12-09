В «Белгазпромбанке» - новый состав правления. Временная администрация прекращает работу

В «Белгазпромбанке» - новый состав правления Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Национальный банк Беларуси сообщил о прекращении деятельности временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк». Такое решение правление Нацбанка приняло 9 декабря «с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» нового состава правления. Последний день работы временной администрации - 10 декабря, рассказали в Управлении информации и общественных связей Нацбанка.

О новом составе правления «Белгазпромбанка» пока ничего не сообщается. Напомним, временную администрацию в «Белгазпромбанке» ввели с 15 июня 2020 года - незадолго до задержания бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико.

Правление Нацбанка тогда приняло постановление о введении временной администрации на 6 месяцев «в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО «Белгазпромбанк», непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами». Возглавила временную администрацию экс-глава «Беларусбанка» Надежда Ермакова.