«Информационный материал: полотенце и простыни». Борисовчанку оштрафовали за свежевыстиранное белье, приняв его за флаг

Женщину из Борисова оштрафовали за то, в каком порядке она развесила на балконе выстиранное белье. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Жительница Борисова Наталья должна выплатить штраф в 10 базовых (270 рублей) за то, что постирала белье и повесила его сушиться на балкон. Сотрудники правоохранительных органов усмотрели в простынях и полотенце «символику» и «информационный материал». Историю рассказывает ex.press.

Наталья находится в отпуске по уходу за двухлетним ребенком. Сотрудники милиции пришли к ней вечером во вторник.

— После того, как зашли, начали задавать вопросы в грубой форме. Мол, зачем я вывесила флаг? Я искренне удивилась и подумала, что они ошиблись квартирой. На моем балконе никаких флагов не было. Только белье, мое и ребенка, полотенца и простыни. На что мне ответили, что все это все равно является символикой, - рассказала Наталья изданию.

По словам Натальи, у сотрудников уже был с собой заранее заготовленный протокол. Белье с балкона ее попросили снять, хотя оно еще было не высохшим.

-Я ответила, что, когда белье высохнет, я его сниму. Ну, а что мне делать? В квартире по мебели раскладывать? – недоумевает Наталья.

Женщина собирается обжаловать протокол.

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