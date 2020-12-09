«Хотел доказать, что он несет ложную информацию». На минчанина, звонившего журналисту Придыбайло, возбудили дело за угрозу убийством

Задержан минчанин, звонивший журналисту Придыбайло Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Беларуси задержан мужчина, который звонил известному журналисту российского ресурса Russia Today и «выказывал намерение расправиться с ним», сообщает МВД. 31-летний продюсер сетевого издания Константин Придыбайло сам обратился в милицию и заявил, что ему угрожают по телефону. Это было в сентябре.

Звонившего нашли, сообщило МВД 9 декабря. Делом занимались оперативники ГУБОПиК, которые установили, что журналисту звонил 47-летний житель Минска. Он работает в столичном социальном центре религиозного толка, говорится в сообщении ведомства в Телеграм.

Также там опубликовали видео с записью телефонного звонка. Звонивший говорит, что в тот момент был пьян, а номер телефона журналиста нашел на Фейсбуке.

- Хотел доказать, что он несет ложную информацию, - сказал мужчина.

Фигурант задержан. В Следственном комитете уже дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за угрозу убийством.

После начала протестов в Беларуси Придыбайло готовил материалы о происходящем в стране.