Кадр протестов в Минске вошел в топ лучших фото года по версии The New York Times. Фото: @nytimes

Работа белорусского фотожурналиста Евгения Ерчака попала в топ самых ярких фотографий 2020 года по версии The New York Times. Это фото сделано 8 сентября во время одного из «Женских маршей», которые проходили в Минске во время уличных протестов против официальных итогов выборов президента Беларуси.

На снимке заблокированные силовиками женщины встали в сцепку и смотрят в сторону мужчины в форме без опознавательных знаков. Женщин задержали через несколько минут после фото, которое тогда широко разошлось по соцсетям и СМИ.

Фотограф вспоминал, как к колонне подъехали автобусы без номеров с силовиками и начались задержания. Кто-то пытался убежать, остальные разбились в группы у забора бывшего завода «Горизонт». Одну из таких групп он и снял.

Напомним, в последнее время в Беларуси задерживают журналистов, снимающих протесты, и судят как участников акций. В отношении некоторых возбудили уголовные дела.