«Оставался оптимистом, боролся за жизнь». В больнице рассказали, как пытались спасти Кебича

Первый премьер-министр Беларуси поступил в больницу в тяжелом состоянии. Фото: Юрий ИВАНОВ

В Республиканском клиническом медцентре рассказали о том, как боролись за жизнь первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича, который заболел коронавирусом и умер 9 декабря в Минске. Напомним, Кебич был в больнице с 26 ноября.

По словам заместителя главврача Светланы Галицкой, пациента привезли в крайне тяжелом состоянии, с низкой сатурацией. Его госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации.

- Сразу же была налажена высокопоточная кислород-терапия. Он получал всю активную терапию, положенную в таких ситуациях, - цитирует медика БелТА.

Она подчеркнула, что у Кебича было практически тотальное поражение легких, а также сопутствующие заболевания.

- До последнего он оставался оптимистом, боролся за жизнь, активно помогал нам, выполнял все назначения врачей. Очень тяжело терять пациента, который так хотел жить, - продолжает Галицкая. - Борьба с букетом заболеваний была очень долгой. Мы искренне надеялись на улучшение и выздоровление.

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По словам Юрия Иванова, первый премьер-министр независимой Беларуси тепло и с участием относился к журналистам (+ редкие фото) >