«Вмешательство во внутренние дела». Генпрокуратура Беларуси - о расследовании в Литве дела избитого владельца цветочного магазина

Максим Хорошин заявил в Литве о жестоком избиении силовиками Фото: Личный архив

Генеральная прокуратура Беларуси высказала свою позицию по поводу применения Литвой института универсальной юрисдикции. 9 декабря Генпрокуратура сообщила, что направила в МИД сведения о необходимости принятия соответствующих мер реагирования.

Речь идет о начале досудебного расследования в Литве по заявлению белорусского гражданина Максима Хорошина, о чем накануне сообщала Генпрокуратура Литвы. Это владелец цветочного магазина в Минске, который заявил о жестоком избиении со стороны силовиков (читайте подробнее: «Били минут 20, по голове и по всему телу. Потом я потерял сознание»).

После произошедшего Хорошин уехал из Беларуси в Литву на реабилитацию. Там, при участии офиса Светланы Тихановской, он подал заявление о насилии со стороны силовиков.

Генпрокуратура Беларуси посчитала «субъективное толкование отдельными должностными лицами надзорного органа Литвы возможности применения в данном случае института универсальной юрисдикции средством вмешательством во внутренние дела Беларуси». Там добавили, что по заявлению Хорошина «компетентные органы Беларуси проводят доследственную проверку», а решение по ее итогам о возможном возбуждении уголовного дела примут «в соответствии с национальным законодательством».