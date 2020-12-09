«Мы могли в чем-то не соглашаться друг с другом». Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью Кебича

Лукашенко назвал Кебича незаурядным политиком. Фото: Юрий ИВАНОВ

Вечером 9 декабря стало известно, что Александр Лукашенко направил телеграмму родным и близким Вячеслава Кебича, который заболел коронавирусом и умер в больнице. В своих соболезнованиях Лукашенко отмечает, что Кебич, первый премьер-министр Беларуси, «был настоящим профессионалом, имел неоспоримый авторитет в нашей стране и далеко за ее пределами».

Также Лукашенко назвал Кебича незаурядным политиком:

- На его долю выпали непростые первые годы построения суверенного государства, формирования его институтов, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. Он заявил, что «в том, что нам удалось построить успешную, безопасную и благополучную страну, есть заслуга и Вячеслава Францевича».

Лукашенко добавил, что «бурное время требовало предельного напряжения сил, концентрации энергии и максимальной отдачи на посту главы правительства» и признался:

- Мы могли в чем-то не соглашаться друг с другом, быть соперниками в политике, но наши добрые личные отношения всегда пронизывало огромное уважение.

Напомним, Кебич был конкурентом Александру Лукашенко на первых выборах президента в 1994 году.

- От нас ушел человек, жизнь и труд которого навсегда останутся в истории страны и народа, - заключил Лукашенко. - Светлая память ему и благодарность за служение Отечеству.

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