Видео: в Могилеве Audi сбила троих человек на тротуаре

В Могилеве Audi сбила троих человек на тротуаре. Фото: скриншот видео МВД

Вечером в Могилеве легковушка сбила троих пешеходов на тротуаре. Инцидент произошел в седьмом часу на улице Комсомольской областного центра. Audi, за рулем которой был 28-летний местный житель, на скорости выехала на тротуар, совершив наезд на двоих мужчин и женщину.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, сообщили в МВД Беларуси. Там опубликовали шокирующую запись с камеры наблюдения: на видео заметно, как люди разлетаются в разные стороны от удара.

Прибывшие медики доставили пострадавших пешеходов в больницу с различными травмами, а водитель Audi не пострадал. Легковушка влетела в бетонную лестницу.

В милиции уточнили, что Госавтоинспекция уже не раз привлекала его к административной ответственности. Обстоятельства ДТП пока устанавливаются.

По неофициальной информации, есть версия, что сбивший пешеходов водитель пытался уйти от столкновения с другим автомобилем, поэтому выскочил на тротуар.