С 20 декабря Беларусь закрывает наземную границу на выезд/ Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На Национальном правовом интернет-портале Беларуси официально опубликовано постановление Совмина, которое вносит изменение в другое постановление Совмина от 8 апреля 2020 года. Из него следует, что Беларусь временно закрывает свои наземные границы на выезд для граждан Беларуси и иностранцев, которые имеют временное или постоянное разрешение на проживание в Беларуси. Речь идет о пересечении границ в автомобильных пунктах пропуска (включая упрощенные), железнодорожном и речном транспорте. Исключение сделают для дипломатов, членов официальных делегаций, дальнобойщиков, экипажей поездов, самолетов и кораблей, а также командировочных. Белорусов выпустят, если они едут на похороны близкого родственника,

Также можно будет выехать тем, кто имеет вид на жительство в другой стране, едет за медпомощью или на учебу (при наличии подтверждающий документов). Но пересекать границу в таком случае можно будет не чаще одного раза в полгода.

Изменения вступают в силу через 10 дней после официального опубликования – то есть 20 декабря. Это значит, что с этого дня покинуть страну большинству жителей можно будет только на самолете.

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