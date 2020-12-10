На МКАД в Минске Renault «поскользнулся» и въехал в фонарный столб: есть пострадавшие

Водитель сказал, что он не помнит момент наезда на осветительную мачту. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Подробности серьезного ДТП с пострадавшими, произошедшего на МКАД в Минске, сообщила 10 декабря пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в Телеграме.

Водитель «Рено» ехал по внутреннему кольцу МКАД от проспекта Победителей в сторону деревни Зацень. Авария произошла на 42-м километре кольцевой автодороги.

- 23-летний водитель ушел на иномарке в неуправляемый занос. В итоге авто оказалось за пределами дороги, где лоб в лоб «встретилось» с осветительной мачтой, которая надломилась и упала на проезжую часть, - прокомментировали в УГАИ.

В аварии пострадал сам водитель, а также его пассажирка, 19-летняя девушка. Их с травмами доставили в больницу для осмотра и медзаключения. Видимых признаков опьянения у водителя не было, но точные данные будут после анализа крови. Сам водитель сказал, что он не помнит момент аварии.

По факту аварии проводится проверка.

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Водителя госпитализировали с травмами, по факту аварии ГАИ проводит проверку (подробности).