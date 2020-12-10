«Вмешательство во внутренние дела»: Генпрокуратура ответила на возбуждение в Литве дела о пытках в Беларуси и попросила МИД отреагировать

Генпрокуратура Беларуси заявила, что по заявлению Хорошина в стране проводится свое досудебное расследование.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Генеральная прокуратура Литвы проводит досудебное расследование по факту насилия в отношении белоруса Максима Хорошина и также возбудила уголовное дело, применив институт универсальной юрисдикции.

В ответ белорусская Генпрокуратура попросила МИД отреагировать на это и прокомментировала, что проводит свое расследование. Об этом пресс-служба правоохранительного органа написала в телеграм-аккаунте.

- Отдельные должностные лица надзорного органа Литвы допускают субъективное толкование по заявлению гражданина Беларуси Максима Хорошина. А возможность применения в данном случае института универсальной юрисдикции используется как средство вмешательства во внутренние дела Беларуси, - заявили в Генпрокуратуре.

В свою очередь, в пресс-службе уточнили, что по заявлению Хорошина и в Беларуси проводится своя доследственная проверка. Решение по ней будет принято согласно национальному законодательству страны.

В Генпрокуратуре уточнили, что из-за прецедента в МИД направлена информация о необходимости принять соответствующие меры реагирования по диплинии на действия литовского органа.

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